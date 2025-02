Inverno a Rio Pusteria, tra neve, sci e malghe del Sud Tirolo

Dallo sci alpino alle escursioni con le ciaspole, ma anche discese in slittino e piacevoli passeggiate per i sentieri in mezzo ai boschi: la val Pusteria offre attività e divertimento per tutti gli amanti della stagione invernale. L’area sciistica di Rio Pusteria è anche una delle migliori per i più piccoli con scuole sci specializzate e asili sulla neve a tempo pieno



A cura di Claudia Torrisi