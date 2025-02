Atp Doha, Matteo Berrettini batte Novak Djokovic in due set: 7-6, 6-2

Inizia con una grande vittoria il percorso di Matteo Berrettini al Qatar Open. L’azzurro infatti ai sedicesimi di finale ha ottenuto la prima vittoria in carriera contro Novak Djokovic, imponendosi con il punteggio di 7-6 6-2 in un'ora e 32 minuti di gioco. Con questa vittoria Berrettini ottiene il pass agli ottavi di finale del torneo, in corso di svolgimento a Doha, e tornerà in campo mercoledì pomeriggio contro Tallon Griekspoor.