Serie A, Genoa-Venezia 2-0: decisivi Pinamonti e Cornet. HIGHLIGHTS

La sfida Genoa-Venezia, che ha chiuso la 25^giornata del campionato di Serie A, si è conclusa 2-0 per gli uomini di Vieira ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Si è deciso tutto nel secondo tempo: prima ha segnato Pinamonti, su assist di Ekuban, poi Cornet.

La cronaca di Genoa-Venezia (GLI HIGHLIGHTS)

Nell'avvio di gara tanti falli a metà campo con nessuna vera occasione per le squadre di essere pericolose. Al 27' fiammata del Venezia con una conclusione di Oristanio, ma Leali blocca. Il Genoa prova a spingere nel finale del primo tempo con Miretti che si libera in area e prova a calciare, ma il tiro viene respinto. All'82' Ekuban tocca per Pinamonti che con il destro a giro mette il pallone all'incroocio dei pali. Poi all'86' il Genoa la chiude: segna Cornet.



Il tabellino di Genoa-Venezia 2-0

37' st Pinamonti, 40' st Cornet

GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Miretti (dal 27' st Ekathor); Messias (dal 27' st Cornet), Pinamonti, Vitinha (dal 15' st Ekuban). Allenatore. Vieira

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez (dal 37' st Doumbia), Nicolussi Caviglia, Ellertsson (dal 37' st Gytkajer ), Zampano (dall'11' st Busio); Oristanio (dal 2' st Yeboah), Fila (dall'11' st Maric). Allenatore: Di Francesco

Ammonizioni: Bani, Perez