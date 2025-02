Super Bowl 2025, programma dell'Halftime show e della finale

L'icona dell'hip hop Kendrick Lamar sarà l'artista che si esibirà durante l'intervallo dell'ultimo appuntamento della Nfl di quest'anno, che si disputerà nella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraio a New Orleans. Per il rapper si tratterà di un ritorno sull’iconico palco dopo l’esibizione nel 2022

L'Halftime Show del Super Bowl è sicuramente uno degli spettacoli più celebrati dal mondo dello sport e quest'anno non farà eccezione. Si tratta, infatti, di una delle esibizioni musicali più grandi e seguite in tutto il pianeta, con ogni anno un pubblico di oltre 100 milioni di persone che si sintonizza per vedere alcune tre le star più grandi del mondo esibirsi nel bel mezzo della finale della Nfl.