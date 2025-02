Super Bowl 2025, dove vedere la finale dell'Nfl in tv e streaming

Uno degli eventi sportivi più attesi in assoluto sta per andare in scena. Protagonisti, sul campo, i Kansas City Chiefs e i Philadelfia Eagles che si contenderanno la vittoria nella finale della 59esima edizione Super Bowl, in programma il 9 febbraio a New Orleans. In Italia sarà visibile quando sarà ormai lunedì 10: ecco dove

Sono i Kansas City Chiefs e i Philadelfia Eagles i team che si giocheranno l’attesissima finale della 59esima edizione Super Bowl, in programma il 9 febbraio a New Orleans. Nelle due sfide per i rispettivi titoli di “conference”, AFC e NFC, Kansas City ha prevalso di misura, per 32-29 sui Buffalo Bills mentre gli Eagles hanno battuto nettamente i Washington Commanders. I Kansas City Chiefs, che sono campioni in carica della NFL, giocheranno il Super Bowl per il terzo anno consecutivo e, in caso di vittoria, posso diventare anche il primo team nella storia della lega a vincere il titolo per tre anni di seguito.

Dove si gioca il Super Bowl e dove vederlo in tv e streaming

Il Super Bowl 2025 si disputerà presso la Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana, un impianto che supera i 75.000 posti sugli spalti. In Italia l’evento, che sarà seguito in tutto il mondo, è previsto quando sarà già lunedì 10, ovvero alle 00:30. Dopo l'inno, il calcio d'inizio è in programma alle 00:40. In Louisiana, invece, sarà pomeriggio inoltrato. Sono due le possibilità per guardare l’evento nel nostro Paese. In abbonamento il Super Bowl è disponibile su Dazn, sia in tv sia in streaming, mentre in chiaro e gratis per tutti l'evento tra Kansas e Philadelphia verrà trasmesso su Italia 1, al sesto canale del digitale terrestre o al 106 tramite Sky. Italia 1 è disponibile anche in diretta streaming gratis accedendo all'app o al sito ufficiale di Mediaset Infinity.

Donald Trump e Taylor Swift presenti

Per la prima volta un Presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump, sarà presente tra le personalità e le celebrità che nel Caesars Superdome assisteranno all'evento sportivo più atteso negli Usa ma non solo. Attesa in tribuna vip, anche la superstar del pop Taylor Swift che farà il tifo per il suo compagno Travis Kelce, giocatore dei Chiefs. Le autorità si aspettano oltre 100.000 visitatori in città per la partita, alla quale il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha assegnato un rating di valutazione degli eventi speciali (SEAR) di livello 1, il livello più alto di classificazione del rischio per la sicurezza pubblica.