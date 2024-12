Serie A, 18esima giornata: Udinese-Torino 2-2. Oggi altre tre partite

La cronaca di Udinese-Torino

Finisce 2-2 tra Udinese e Torino. I bianconeri vanno in vantaggio dopo 41’ minuti: corner battuto da Thauvin, Tourè di sinistro al volo segna la sua prima rete in Serie A. Il primo tempo si chiude così. Nella ripresa, l’Udinese raddoppia al 49’: altro calcio d’angolo battuto da Thauvin, colpo di testa vincente di Lucca. Al 53’ il Torino accorcia: corner, Adams calcia al volo ma Sava respinge, la palla torna allo scozzese che di destro la infila in rete. I granata pareggiano al 64’: cross di Lazaro, Ehizibue colpisce male di testa e fa impennare la palla, Adams la recupera e l’appoggia per Ricci, che con un destro forte e rasoterra completa la rimonta e firma il 2-2 finale.

Il tabellino di Udinese-Torino 2-2

41' pt Tourè (U), 5' st Lucca (U), 8' st Adams (T), 19' st Ricci (T)



UDINESE (4-3-1-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè (26' st Abankwah); Ehizibue, Lovric (26' st Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (26' st Kamara); Thauvin (34' st Sanchez), Lucca. All.: Runjaic



TORINO (3-5-2) Milinkovic Savic; Coco, Maripan, Vojvoda; Pedersen (1' st Lazaro), Gineitis (1' st Ilic), Ricci, Vlasic (37' st Linetty), Sosa (37' st Dembelè); Adams, Karamoh (45' st Sanabria). All.: Vanoli



Ammoniti: Abankwah per gioco falloso.