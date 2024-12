Jannik Sinner frena le voci su Sanremo 2025: “Non andrò all'Ariston"

All’evento per celebrare l’anno d’oro del campione altoatesino Jannik Sinner ha parlato anche del team azzurro, nel quale si è “sempre sentito al sicuro, è un gruppo di amici". E ha aggiunto: "Siamo tutti molto contenti di questa stagione, abbiamo fatto un grandissimo 2024 e abbiamo chiuso l'anno nel modo migliore, con la Billie Jean King e poi la Davis. E' il frutto di un lavoro di anni". E cosa prevede il 2025? “Non sai mai cosa succede, ma auspico non solo a me stesso ma ai compagni azzurri e a chi mi sta intorno, un anno pieno di soddisfazioni".

I programmi di Sinner per il 2025

Oltre ai consueti appuntamenti, per Sinner il 2025 vedrà il debutto nell'Atp 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio. Ma andando in ordine cronologico: il numero 1 al mondo farà il suo debutto alla Opening Week degli Australian Open con partite di esibizione per scopi benefici, in programma dal 7 al 10 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne. Gli Australian Open veri e propri sono invece dal 12 al 26 gennaio 2025. A seguire gli Atp 500 di Rotterdam, in programma da 1 a 9 febbraio, seguiti a distanza di neanche due settimane dal torneo del Qatar. Dal 2 al 9 marzo si vola negli Usa per i Masters 1000 a Indian Wells. Poi ancora Masters 1000 a Miami dal 19 al 30 marzo. Il calendario per il momento si ferma ad aprile, quando dal 12 al 20 Jannik Sinner sarà impegnato negli Atp 500 di Monaco di Baviera.