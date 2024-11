Sci, la Fis rende obbligatorio l'uso dell'air bag per discese e superG

La Federazione Internazionale Sci (Fis) ha introdotto da questa stagione agonistica l'obbligo dell'uso dell'airbag per tutti gli atleti impegnati nelle gare di discesa e di superG. Questo sistema di protezione, già ampiamente utilizzato dai motociclisti per prevenire lesioni in caso di caduta, è stato oggetto di sperimentazioni approfondite anche nel mondo dello sci alpino per garantire la massima sicurezza agli atleti nelle discipline più veloci e rischiose del circuito. La decisione di rendere obbligatorio l'airbag è stata ufficializzata durante il congresso della Fis tenutosi lo scorso giugno a Dubrovnik, in Croazia, ribadendo che la sicurezza degli atleti è questione prioritaria. Un appello in questo senso è arrivato di recente dalla famiglia di Matilde Lorenzi, la sciatrice piemontese della Nazionale juniores morta il 29 ottobre scorso a seguito delle gravissime lesioni riportate nella caduta sul ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige.