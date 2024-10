MotoGp, in Australia la spunta Marquez: secondo Martin e terzo Bagnaia

Martin consolida il primato nel Mondiale

Grazie al successo di ieri nella gara Sprint e al secondo posto oggi, Martin ha rafforzato il suo vantaggio in classifica su Bagnaia, portandolo a 20 punti nella corsa per il titolo mondiale, a tre gare dal termine della stagione. Marquez, invece, ha ha ora 79 punti di svantaggio rispetto a Martin nella classifica iridata. "Più di così sarebbe stato difficile oggi. Adesso avremo due gare in cui mi sento molto meglio dal punto di vista del feeling", ha commentato a caldo nel paddock Bagnaia. "Oggi siamo riusciti a migliorare un po', ho dato tutto quello che potevo per stare con Jorge e con Marc, ma ho avuto problemi in entrata di curva e loro hanno fatto meglio". "Peccato aver perso la strada ieri a livello tecnico", ha aggiunto l'italiano, "ma ho la consapevolezza che avevo un passo vicino ai primi due, un aspetto che ci aiuta per le prossime gare. Non ho pensieri dal punto di vista tecnico. So qual è il nostro potenziale. Ora per fortuna arrivano due gare nelle quali mi dovrei sentire meglio. Proverò a recuperare quanto perso in questo week-end".