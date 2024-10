MotoGp, Martin vince Sprint in Australia: solo quarto Bagnaia

Jorge Martin (Ducati-Pramac), in testa al campionato del mondo di motoGp, ha vinto la gara sprint della tappa australiana (VIDEO), battendo il suo più stretto rivale Francesco Bagnaia (Ducati), che ha concluso quarto. Secondo posto per Marc Marquez (Ducati-Gresini), terzo posto per Enea Bastianini, compagno di squadra di Bagnaia. In campionato Martin, arrivato in Australia con 10 punti di vantaggio su Bagnaia, ora ha 16 punti prima del Gran Premio di domani. Contatto tra Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e Maverick Vinales (Aprilia): le loro moto sono finite nella ghiaia. Illesi, Bezzecchi è stato portato via in barella per precauzione.