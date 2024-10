I Cage Warriors a Roma, il circuito di MMA torna in Italia

Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. Con oltre 150 eventi in 14 paesi è la più longeva manifestazione d'Europa a tema MMA ascolta articolo

I Cage Warriors tornano per la quinta volta a Roma sabato 2 novembre al PalaPellicone per una notte di azione MMA. L’arrivo in Italia dal 2022 e la promozione sul nostro territorio nazionale si deve a Lorenzo Borgomeo, head coach del più importante team italiano di MMA (l'Aurora MMA) ed imprenditore del settore con oltre 50 team in tutta Italia che fanno parte del suo network di cui detiene la direzione e consulenza tecnica.

Gli atleti Sono dodici gli atleti provenienti dal team Aurora che si affronteranno in incontri nazionali ed internazionali, tra questi Khadim Dia, Luca Borando, Giuseppe Mastrogiacomo, Simone Patrizi, Giacomo Michelis, Giuseppe Ruggeri, Emanuele Tetti Menichelli, Nico Ceraglia, Daniele Battaglia, Sergio Gavinelli, Damiano Scogna e Walter Cogliandro: “Avere così tanti atleti in una singola card - dichiara Lorenzo Borgomeo - è un segnale fortissimo per il movimento italiano, ma soprattutto per il mio team, che ha dimostrato ancora una volta di essere tra i più competitivi in Europa. Il lavoro che è stato fatto in sinergia con Cage Warriors sta producendo risultati straordinari.”

La risposta del pubblico italiano “La fiducia che il Cage Warriors sta continuando a dare all’Italia e al lavoro svolto finora è un segnale ben preciso per le MMA internazionali: il pubblico italiano risponde ottimamente a questi eventi europei e gli atleti che competono ai più alti livelli sono frutto di una corretta crescita e formazione che non ha nulla da invidiare al resto del mondo. Vedere il mio team e i ragazzi del mio network che riescono ad arrivare a risultati impensabili fino a pochissimo tempo fa non può che rendermi orgoglioso e darmi una carica ulteriore per formare sempre più ragazzi in maniera professionale e matura. Sono particolarmente soddisfatto - afferma Borgomeo- quindi, di come le MMA italiane ed in particolare il mio team Aurora MMA stiano vivendo questo momento di boom mediatico e sportivo”. La Cage Warriors Fighting Championship Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la carriera di Conor McGregor. Con oltre 150 eventi in 14 paesi, è la più longeva manifestazione d'Europa a tema MMA. La manifestazione, con più di 180 eventi all’attivo, è stata ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca.