Sinner-Alcaraz, dove vedere finale Six Kings Slam in tv e streaming

Sarà di nuovo Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, remake di un faccia faccia destinato a segnare la storia del tennis dei prossimi anni. I primi due giocatori al mondo si sfideranno sabato per l'assegnazione della prima edizione del Six Kings Slam, il torneo organizzato dall'Arabia Saudita e dal fondo Pif che tanto sta facendo discutere in questi giorni. L'appuntamento è fissato per sabato 19 ottobre, a partire dalle 20. L'incontro di Riad sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e sarà disponibile in streaming su Now.