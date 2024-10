Morto Johan Neeskens, uomo simbolo del calcio totale dell'Ajax

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Johan Neeskens, assiame a Johan Cruijff uno dei simboli del calcio totale dell'Ajax e dell'Olanda dei primi anni 70. L'annuncio della morte di Neeskens, che aveva 73 anni, è stato dato dalla Federcalcio olandese. "Con Johan Neeskens, il mondo del calcio olandese e internazionale ha perso una leggenda", è scritto in un comunicato federale, in cui viene precisato che il centrocampista, il più fedele 'luogotenente' di Johan Cruijff con la nazionale, l'Ajax e il Barcellona, è morto ieri per una causa non specificata.

Tre Coppe dei Campioni e due finali mondiali

Neeskens ha fatto parte della squadra dell'Ajax che ha vinto tre Coppe dei Campioni consecutive (1971, 1972 e 1973) ed è stato anche giocatore della Nazionale olandese che ha raggiunto la finale dei Mondiali nel 1974 e nel 1978. In tutto ha vestito la maglia dell'Olanda per 49 volte. "Con i suoi tackle caratteristici, la sua visione sublime e i suoi rigori iconici, rimarrà per sempre uno dei migliori giocatori che il calcio olandese abbia mai prodotto", è scritto ancora nella nota della Knvb. Dopo la carriera di giocatore, Neeskens si è dedicato all'attività di allenatore, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. È stato, ricorda la federcalcio olandese, "un cittadino del mondo e un padre amorevole, orgoglioso dei suoi figli e nipoti e che, fino alla fine, ha 'toccato' gli altri con il suo amore per il calcio".