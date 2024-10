Atp Shanghai, bene Berrettini: sconfitto O’ Connell in due set

L'azzurro ha ritrovato la vittoria dopo il torneo di Tokyo da cui si era ritirato per un problema agli addominali. Oggi debutto per Mattia Bellucci che è entrato in tabellone dalle qualificazioni: sfida il lucky loser Billy Harris

Matteo Berrettini torna a vincere e lo fa al Masters 1000 di Shanghai, dove ha battuto in due set l'australiano Chris O'Connell. Quella di oggi è stata una prova importante per Berrettini, che si era ritirato settimana scorsa dal torneo di Tokyo per un problema agli addominali. Debutto a Shanghai anche per Mattia Bellucci che è entrato in tabellone dalle qualificazioni. L'azzurro sfida il lucky loser Billy Harris. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre.