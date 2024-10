Atp Shanghai, Nardi subito eliminato. Fognini vince derby con Darderi

Nel Masters 1000 di tennis in Cina, sono diversi gli azzurri impegnati nella prima giornata del tabellone principale del singolare maschile. Esordio amaro per Luca Nardi, sconfitto da Alexandre Müller in tre set. Fabio Fognini si è aggiudicato in tre set il derby azzurro con Luciano Darderi. Ora Lorenzo Sonego sfida il canadese Denis Shapovalov. Il torneo è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW