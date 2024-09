Serie A, il Cagliari vince 3 a 2 contro il Parma al Tardini

A segnare per i sardi sono stati Zortea, Marin e Piccoli, per gli emiliani Man ed Hernani. Con questo risultato il Cagliari sale a quota 5 punti, raggiungendo proprio il Parma in classifica

Si è conclusa la sesta giornata del campionato di Serie A 2024/2024: nel posticipo del lunedì, giocato alle 20.45 a Parma, i padroni di casa hanno perso per 2 a 3 contro il Cagliari in una partita ricca di emozioni. A segnare per i sardi sono stati Zortea, Marin e Piccoli, per gli emiliani Man ed Hernani. Con questo risultato il Cagliari sale a quota 5 punti, raggiungendo proprio il Parma in classifica. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A )

La cronaca di Parma-Cagliari | HIGHLIGHTS

Nel primo tempo parte forte il Cagliari, che troverebbe anche la via del gol con Mina se non fosse per l’intervento del VAR che annulla tutto per fuorigioco. I sardi trovano comunque la rete con un colpo di testa Zortea al 34’, e poi Piccoli va vicino al raddoppio ma il suo tiro si ferma sul palo. Nel secondo tempo si scuote il Parma, che trova il pareggio al minuto 62 con Man. Il Cagliari però riesce a passare nuovamente in vantaggio grazie al gol di Marin al minuto 75, ma gli emiliani non si arrendono e riescono di nuovo a impattare all’87’ con il rigore segnato da Hernani. Non passa neanche un minuto e il Cagliari torna ancora vanti, grazie al gol di Piccoli. Il risultato non cambia più, e il Cagliari vince per 3 a 2.

Il tabellino di Parma-Cagliari

34’ Zortea, 62’ Man (P), 75’ Marin, 87’ Hernani (rig.) (P), 88’ Piccoli



PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Valeri (1's.t Coulibaly), Balogh (16' s.t Sohm), Osorio, Del Prato; Bernabé, Hainaut (33' s.t Haj Mohamed); Mihaila (1' s.t Almqvist), Hernani, Man; Bonny (25' s.t Charpentier). All. Pecchia

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Obert (19' s.t Augello), Luperto, Mina (28' s.t Palomino), Zappa; Makoumbou, Adopo; Luvumbo (28' s.t Marin), Viola (19' s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. Nicola