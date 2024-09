Finale Louis Vuitton Cup, Luna Rossa-Ineos Britannia 1-2

In corso una nuova giornata di regate nelle acque di Barcellona: a causa di un problema alla randa, Luna Rossa non è riuscita a partire ed è stata squalificata. La terza manche è stata quindi vinta dal team inglese di Ineos Britannia, che ora conduce la finale di Louis Vuitton Cup. La competizione è al meglio delle 13 regate e verrà vinta da chi arriverà prima a sette punti

Nuova giornata di regate per la finale di Louis Vuitton Cup Luna Rossa-Ineos Britannia. A causa di un problema alla randa, bucata da una stecca di carbonio, Luna Rossa non ha potuto svolgere la terza regata, venendo così squalificata. La vittoria, quindi, è andata al team inglese di Ineos Britannia, che ora conduce 2-1. La finale - che decreterà l'avversaria di Team New Zealand nell'America's Cup - si disputa al meglio delle 13 regate: vince chi arriva prima a sette punti.

Ieri regata sotto vento e un nulla di fatto

La terza e la quarta regata si sarebbero dovute chiudere ieri ma la competizione, iniziata con due ore di ritardo per la mancanza di vento, è stata annullata per lo stesso motivo, perché non si è conclusa nel limite massimo di 45 minuti. Un esito felice per Luna Rossa che era stata distaccata dall'equipaggio di sir Ben Aislei e compagni, ancora una volta più graffiante in partenza.

Il percorso fino a qui di Luna Rossa e di Ineos Britannia

Luna Rossa è volata in finale battendo American Magic, grazie a una decisiva ottava regata, il 19 settembre, dopo aver fallito ben tre match point. Per Luna Rossa è la quinta finale di LVC dal 2000 a oggi. Gli inglesi di Ineos Britannia, invece, hanno sconfitto per 5-2 gli svizzeri di Alinghi.