Finale Vuitton Cup Luna Rossa-Ineos, terza regata non assegnata: 1-1

Dopo le prime due sfide di giovedì finite 1-1, oggi la terza regata non ha assegnato punti perché - a causa della mancanza di vento - nessuna delle due imbarcazioni è riuscita a completare il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti. Per lo stesso motivo, cioè la mancanza di vento, è stata annullata la quarta regata che si sarebbe dovuta disputare oggi: vento permettendo, si recupererà domani ascolta articolo

Continua la finale della Louis Vuitton Cup, che deciderà chi tra Luna Rossa e Ineos Britannia sfiderà Team New Zealand nella 37esima America's Cup. Il punteggio, dopo le prime 3 regate, è 1-1. Dopo le prime due sfide di giovedì finite 1-1, infatti, oggi la terza regata non ha assegnato punti perché - a causa della mancanza di vento - nessuna delle due imbarcazioni è riuscita a completare il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti. Per lo stesso motivo, cioè la mancanza di vento, è stata annullata la quarta regata che si sarebbe dovuta disputare oggi: vento permettendo, si recupererà domani. La competizione nelle acque di Barcellona - che appare molto equilibrata e sul filo dell’errore - è ancora lunga: si deciderà al meglio delle 13 regate.

La seconda giornata di regate La mancanza di vento, quindi, ha caratterizzato la seconda giornata di regate. La terza regata della finale della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia non ha assegnato punti e il risultato resta sull’1-1. Le due imbarcazioni non hanno completato il campo-regata nel tempo limite di 45 minuti per colpa del vento venuto meno. Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo. La terza sfida era iniziata con un ritardo di due ore per la mancanza di vento. Annullata anche la quarta regata che si sarebbe dovuta disputare oggi e che dovrebbe essere recuperata domani. La prima giornata di regate Giovedì 26 settembre c’era stata la prima giornata di regate. Luna Rossa ha vinto con autorevolezza la prima sfida, poi ha perso la seconda con un distacco di 18 secondi contro gli agguerriti avversari di Ineos Britannia. Nelle acque di Barcellona c’erano onde alte oltre un metro e vento teso, con raffiche superiori ai 21 nodi. vedi anche Louis Vuitton Cup, Luna Rossa-Ineos Britannia 1-1 dopo la 1° giornata

Il percorso di Luna Rossa e Ineos Britannia Luna Rossa è volata in finale battendo American Magic, grazie a una decisiva ottava regata, il 19 settembre, dopo aver fallito tre match point. Per Luna Rossa è la quinta finale di LVC dal 2000 a oggi. Gli inglesi di Ineos Britannia, invece, hanno sconfitto per 5-2 gli svizzeri di Alinghi. Luna Rossa-Ineos: il calendario della finale di Louis Vuitton Cup 26 settembre: race 1 (vinta da Luna Rossa ) e race 2 (vinta da Ineos Britannia)

28 settembre: race 3 (non assegnata) e race 4 (rimandata al 29)

29 settembre: race 5 e race 6

1° ottobre: race 7 e race 8

2 ottobre: race 9 e race 10 *

4 ottobre: race 11 e race 12 *

5 ottobre: race 13 * * se necessario vedi anche Luna Rossa, un fulmine cade vicino durante la sfida contro New Zealand