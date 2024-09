Louis Vuitton Cup, finale al via: Luna Rossa sfida Ineos Britannia

Il percorso di Luna Rossa

Luna Rossa è volata in finale battendo American Magic, grazie a una decisiva ottava regata, il 19 settembre, dopo aver fallito ben tre match point. Per Luna Rossa è la quinta finale di LVC dal 2000 a oggi. Gli inglesi di Ineos Britannia, invece, hanno sconfitto per 5-2 gli svizzeri di Alinghi. Il confronto per determinare la sfidante del Team Emirates New Zealand ora si disputa al meglio delle 13 regate.

Luna Rossa-Ineos: il calendario della finale di Louis Vuitton Cup

26 settembre: race 1 e race 2

28 settembre: race 3 e race 4

29 settembre: race 5 e race 6

1° ottobre: race 7 e race 8 *

2 ottobre: race 9 e race 10 *

4 ottobre: race 11 e race 12 *

5 ottobre: race 13 *