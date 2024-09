Luna Rossa, un fulmine cade vicino durante la sfida contro New Zealand

Momenti di paura che non hanno però fermato la barca italiana, riuscita ad accaparrarsi la vittoria contro la rivale. Risultato che non vale per la classifica, ma importante per il morale

Tuoni e fulmini non bastano a frenare l'avanzata di Luna Rossa, il team italiano di vela che in questi giorni gareggia nella Louis Vuitton Cup. A bordo del nuovo scafo argento metallizzato ad ali gialle, infatti, Luna Rossa si è già posizionata in testa alle classifiche e nel pomeriggio di martedì 3 settembre ha anche battuto i rivali della regata New Zealand. Vittoria che non conta per la classifica, ma tiene alto il morale in vista delle prossime fasi della competizione.