Il 20 febbraio del 2000 è il giorno della sfida al Team New Zealand per l’America’s Cup: al primo incrocio Luna Rossa, timonata da Francesco De Angelis, passa davanti ma sarà l’unico incrocio in cui la barca italiana avrà la meglio. I neozelandesi sconfiggono per 5-0 il Team Prada: una superiorità totale da parte dell’imbarcazione campione in carica