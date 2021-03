Coppa America, ancora parità tra Luna Rossa e New Zealand: 3-3

La sfida tra Luna Rossa e New Zealand

La formazione neozelandese, campione in carica, è partita favoritissima per il titolo. Ma ora è chiaro che la sua corsa verso la vittoria non sarà una passeggiata. L'idea del team di Prada di ricorrere al doppio timoniere sembra aver preso in contropiede i padroni di casa. In gara 5 Luna Rossa è partita benissimo e già nelle prime virate ha preso un vantaggio di una trentina di secondi, che New Zealand non è più riuscita a recuperare. La barca di Prada è filata via velocissima, mentre la rivale è apparsa in difficoltà e solo verso le ultime due boe ha spinto per la rimonta, ma ormai era troppo tardi. In gara 6 è successo l'esatto contrario: New Zealand ha trovato subito il vento giusto e con una sorprendente agilità è schizzata via come un bolide; Luna Rossa è stata invece lenta e costretta a un impossibile inseguimento: non è mai entrata davvero in gara e all'arrivo ha accumulato un minuto e mezzo di distacco. Domani, o meglio nella notte tra sabato e domenica, due nuove sfide nel mare di Auckland, gara 7 e gara 8: le regate in diretta sul canale dedicato di Sky Sport (205).