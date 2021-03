Coppa America: gara 4 a New Zealand, è 2-2

Niente da fare per Luna Rossa in Gara 4: i defender di New Zealand vincono, impattando sul 2-2 nella seconda giornata di regate della 36esima edizione dell'America's Cup. Dopo la vittoria italiana in Gara-3, i Kiwi sono apparsi decisi a non perdere la terza regata consecutiva, evento che avrebbe potuto segnare la sfida.

Gara 4

L'Emirates Team ha guadagnato subito il lato porto, dove non ha mai perso. Il vantaggio al primo gate è stato di nove secondi, per poi crescere in modo netto al secondo, con 34", ancora 34" al terzo gate, 48" al quarto, 58" al quinto. A pesare sul risultato è stato un errore in apertura da parte di Luna Rossa, che in una delle prime strambate ha calcolato male l'angolo di uscita, rallentando in modo netto l'andatura. I neozelandesi sono andati veloci sia sottovento sia sopravento, con un il vantaggio che ha toccato, nell'ultima tornata, gli 800 metri, sui 2500 del campo di regata. Chiusura con New Zealand vincente e un vantaggio di oltre un minuto, 63".

Le prossime regate

Nella notte tra venerdì e sabato si torna in acqua. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette.