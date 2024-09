Coppa Davis, Italia-Belgio 1-0: Berrettini vince contro Blockx

Dopo la vittoria all'esordio contro il Brasile, gli azzurri del tennis sono di nuovo in campo. Nel primo match Berrettini si è imposto in 3 set (3-6, 6-2, 7-5) contro l'avversario belga. Ora tocca a Cobolli contro Bergs

Dopo la vittoria all'esordio contro il Brasile, l'Italia è tornata in campo oggi (dalle 15) per la Coppa Davis di tennis (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) contro il Belgio, che nel primo tie ha battuto l'Olanda. Nel primo match Matteo Berrettini ha vinto contro il debuttante Blockx in 3 set (3-6, 6-2, 7-5). Ora tocca a Cobolli contro Bergs.