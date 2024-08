Serie A, Cagliari-Como finisce 1-1. Adesso Verona-Juventus 0-0. LIVE

Nella prima partita di oggi, i sardi e i lombardi si sono divisi i punti in palio: a fissare il risultato sull’ 1 a 1 sono state le reti di Piccoli nel primo tempo e di Cutrone nella ripresa. Adesso la Juventus è in campo a Verona, a caccia della seconda vittoria su due incontri di questa Serie A

Si chiude oggi la seconda giornata del campionato di Serie A 2024/25. Nel primo dei due incontri in programma, quello delle 18.30, il Cagliari ha pareggiato contro il Como con il risultato di 1 a 1. I sardi raggiungono così quota 2 punti in classifica, mentre i ragazzi di Cesc Fàbregas ottengono il primo punto in questo campionato. Adesso invece chiude la giornata Hellas Verona - Juventus: entrambe le squadre, in caso di vittoria, hanno la possibilità di essere l'unica a punteggio pieno dopo 180 minuti.