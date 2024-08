Serie A, Fiorentina-Venezia 0-0 e Torino-Atalanta 2-1

Stasera, alle 20.45, è poi la volta di Napoli-Bologna e Roma-Empoli, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Prosegue la seconda giornata di Serie A che ha visto scendere in campo alle 18.30 Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta. La prima sfida si è conclusa con un pareggio, 0-0, mentre la seconda è stata vinta dal Torino per 2-1. Stasera, alle 20.45, è poi la volta di Napoli-Bologna e Roma-Empoli, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.