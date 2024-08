Serie A, 2^ giornata: Parma-Milan 2-1, Udinese-Lazio 2-1

Seconda giornata di campionato di Serie A. Due i match delle 18:30: Parma-Milan e Udinese-Lazio. In entrambi i casi a vincere sono i padroni di casa: 2-1 sia al Tardini che al Bluenergy. In serata si sfidano Inter-Lecce e Monza-Genoa. Domani, 25 agosto, alle 18:30 si giocano Torino-Atalanta e Fiorentina-Venezia. Alle 20:45 è il turno di Roma-Empoli (in diretta su Sky Sport Uno) e Napoli-Bologna. Lunedì sarà il turno di Cagliari-Como alle 18:30 e di Verona-Juventus alle 20:45 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

Il Parma dà subito del filo da torcere al Milan, con Man che – partendo da un cross di Valeri – a meno di due minuti dal fischio d’inizio segna l’1-0. I rossoneri vanno al contrattacco e si avvicinano più volte al pareggio: ci prova Okafor, poi Pavlovic e dopo ancora Reijnders. Nessuno riesce però a sfondare la porta presidiata da Suzuki. Ma sono anche i ragazzi di Pecchia a buttare via qualche rete: così fanno Sohm, Mihaila e Man che si mangia il 2-0. Nella ripresa arriva invece il pareggio: al 66' è Pulisic a segnare. Ma la partita è lontana dalla fine: al 78' Cancellieri sfrutta un cross basso di Almqvist riporta i suoi in vantaggio.

La cronaca di Udinese – Lazio

Il match al Bluenergy Stadium gira subito a favore dei padroni di casa: al 5’ è gol di testa di Lucca su cross di Thauvin dall’area di rigore. I biancocelesti rispondono ma faticano a sfondare, trovando l’unica vera occasione del primo tempo in una sponda di testa di Romagnoli per Castellanos, neutralizzata però da Ehizibue. Cinque minuti dall'inizio della ripresa e arriva il raddoppio per l'Udinese, questa volta firmato da un sinistro di Thauvin. Bisogna aspettare i recuperi per una prima rete firmata Lazio: al 94' la porta a casa Isaksen.

Il tabellino di Udinese - Lazio 2-1

nel pt 5' Lucca; nel st 5' Thauvin, 49' Isaksen

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti (30' st Kabasele); Ehizibue, Karlstrom, Payero (20' st Lovric), Kamara; Brenner (20' st Ekkelenkamp), Thauvin (30' st Zarraga); Lucca (40' st Davis). All. Runjaic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale (1' st Patric), Romagnoli, Marusic (37' st Hysaj); Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru (16' st Dia); Noslin (16' st Isaksen), Castellanos, Zaccagni (37' st Tchaouna). All. Baroni.

Ammoniti: Giannetti, Payero per gioco scorretto, Romagnoli per proteste.