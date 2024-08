Conference League, Fiorentina-Puskas Akademia 3-3 nell’andata playoff

La Fiorentina ha pareggiato 3-3 contro gli ungheresi della Puskas Akademia nell’andata dei playoff di Conference League, che i Viola disputano per il terzo anno di fila. Allo stadio Franchi, con capienza dimezzata a causa dei lavori, inizia con un pari l’avventura continentale dei ragazzi guidati da Raffaele Palladino, a sua volta all'esordio da allenatore in una competizione europea, nella coppa in cui i toscani sono arrivati in finale nelle ultime due edizioni (perdendo in entrambe le circostanze).