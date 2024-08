Eriksson, il messaggio d'addio: "Non dispiacetevi, sorridete"

"Ho avuto una bella vita. Penso che tutti abbiamo paura del giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte. Spero che alla fine la gente dirà, sì, era un brav'uomo, ma non tutti lo diranno". Sono parole toccanti quelle scelte dall'ex allenatore di Lazio e Sampdoria Sven Goran Eriksson, malato terminale per un cancro al pancreas. Eriksson si è confidato a cuore aperto in un documentario di Prime a lui dedicato, dal titolo 'Sven', di cui il Daily Mail ha riportato le frasi estrapolate dal trailer.