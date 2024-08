Vuelta Spagna, 1^ tappa crono da Lisbona a Oeiras: percorso e orario

Parte oggi la 79esima edizione della Vuelta a España, la corsa ciclistica a tappe spagnola. La partenza avviene all’estero, in Portogallo e si concluderà dopo 21 tappe il prossimo 8 settembre a Madrid. La prima tappa è la cronometro Lisbona-Oeiras, di 12 km, che assegnerà la prima maglia rossa di leader della classifica. Il Giro di Spagna 2024 prevede un percorso durissimo con 9 arrivi in salita, 13 frazioni tra media e alta montagna e 2 prove a cronometro (34 chilometri complessivi contro il tempo). Su un totale di 3261 chilometri, i velocisti avranno solo pochissime opportunità per gli sprint.

La prima tappa

Sabato 17 agosto la Vuelta parte con una breve cronometro individuale di 12 chilometri, con uno start all’estero, in territorio portoghese. La Lisbona-Oeiras ha un dislivello minimo di appena 52 metri. È a tutti gli effetti una prova per specialisti dal momento che è perfettamente pianeggiante. C’è solo una curva poco dopo il via e il resto del tracciato è il viale sulla costa dalla periferia della capitale portoghese al traguardo di Oeiras. Bisogna stare attenti al vento che soffia spesso forte nell’affaccio sull’Oceano. Un solo rilevamento intermedio è a metà percorso a Caxias. Il primo ciclista partirà da programma alle 16.23, l’ultimo alle 19.30.

Il percorso della Vuelta

Al via sono partite 22 squadre e 176 corridori. Assenti molti big come Pogacar, Evenepoel e Vingegaard. L’Italia tifa per Antonio Tiberi e Giulio Ciccone, che visto il percorso di salite potrebbero fare molto bene. La vetta più elevata della corsa sarà quella del Cuitu Negru, a 1843 metri, che ritorna alla Vuelta dopo 12 anni dall'ultima apparizione. Tra le altre salite dure ci saranno l'Alto de Hazallanas (1675 metri), il Puerto de Ancares (1670 metri), il Pico Villuercas (1549 metri), il Picón Blanco (1518 metri) e il Puerto de Leitariegos (1528 metri). E non va dimenticato l'arrivo a Lagos de Covadonga.