Atp Cincinnati, oggi Sinner sfida Rublev nei quarti di finale

L’altoatesino ieri ha superato il turno senza giocare grazie al forfait di Jordan Thompson, che si è ritirato prima del match. Ora la rivincita con il russo che l’ha sconfitto una settimana fa a Montreal. Nel tabellone maschile fuori l’altro italiano Cobolli e a sorpresa anche Carlos Alcaraz. In campo femminile Paolini eliminata dalla russa Andreeva ascolta articolo

Jannik Sinner affronta oggi Andrey Rublev nei quarti di finale del Cincinnati Open. La sfida è in programma alle 19 (ora italiana) sul campo principale, al netto di eventuali ritardi per maltempo o per concomitanza con altre gare ancora in corso. Quella odierna è una fresca rivincita del match a Montreal, vinto dal russo una settimana fa in tre set. Il moscovita, numero 6 del mondo, ha battuto agli ottavi 7-6, 6-1 Brandon Nakashima.

Ieri Sinner ha superato il turno senza giocare Ieri, nel giorno del suo 23esimo compleanno, Sinner si è regalato senza giocare il primo quarto di finale in carriera a Cincinnati. Il n.1 del mondo è per la prima volta in carriera tra i migliori otto del torneo Master 1000 americano e lo ha fatto non scendendo in campo. Poco prima del match, infatti, è arrivato il forfait da parte di Jordan Thompson, fermato da un problema ad una costola. Sinner è diventato il primo giocatore a raggiungere sei volte almeno i quarti di finale nei Masters 1000 in una singola stagione dal 2021, quando ci riuscì Tsitsipas. Nel 2024, su undici tornei giocati, l'azzurro è sempre arrivato almeno ai quarti. Sinner è il giocatore che quest'anno ha vinto più partite nei Masters 1000 nel 2024, 19 come Alexander Zverev. L'azzurro è anche il giocatore con più successi all'attivo in stagione sul duro, 25 a fronte di due sconfitte (con tre titoli). In questa classifica precede Andrey Rublev (23-8), e Thompson, che ne ha vinte 21 come Zverev e Grigor Dimitrov. Unico giocatore con almeno 40 vittorie nei Masters 1000 dall'inizio del 2023, Sinner è il terzo italiano nei quarti di finale a Cincinnati dopo Renzo Furlan nel 1995 e Fabio Fognini nel 2014. vedi anche Atp Cincinnati, Sinner ai quarti. Paolini eliminata agli ottavi

Fuori Paolini e Cobolli (e Alcaraz) Sinner resta l’unico italiano in tabellone a Cincinnati. Infatti in campo maschile Flavio Cobolli è stato eliminato agli ottavi dal polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1. Invece nel singolare femminile Jasmine Paolini è uscita sempre negli ottavi: la n.1 azzurra ha ceduto in tre set alla russa Mirra Andreeva (3-6, 6-3, 6-2 il punteggio finale). Da segnalare nel singolare maschile l’uscita a sorpresa di Carlos Alcaraz, che all’esordio, al 2° turno, è stato battuto da Gael Monfils con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 30 minuti complessive di gioco. Un match su due "tempi", interrotto nella notte tra giovedì e venerdì per pioggia e proseguito nel pomeriggio americano, riprendendo dal tiebreak del secondo parziale. Per lo spagnolo è un ko pesante per due motivi. Il primo riguarda la classifica perché Carlos perde 590 punti e non riuscirà a scavalcare Novak Djokovic restando al terzo posto del ranking ATP (occhio a Zverev che potrebbe scavalcarlo vincendo il torneo), lontano 1.500 punti da Sinner. Il secondo riguarda il tabellone dello Slam di Flushing Meadows perché Alcaraz potrebbe essere sorteggiato nella metà di tabellone di Jannik. vedi anche Tennis, Alcaraz perde il match a Cincinnati e disintegra la racchetta