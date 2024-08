Atp Cincinnati, oggi in campo Sinner, Cobolli e Jasmine Paolini

Nel tabellone maschile, il numero 1 al mondo affronta negli ottavi di finale l'australiano Jordan Thompson. Mentre Flavio Cobolli dopo la vittoria nel derby italiano con Darderi sfida il polacco Hubert Hurkacz. In campo femminile la fresca medaglia olimpionica gioca contro la 17enne russa Mirra Andreeva. Cocciaretto ko con la Sabalenka ascolta articolo

Jannik Sinner torna in campo oggi a Cincinnati. Il numero uno del mondo, al Masters 1000 americano, affronta negli ottavi di finale l'australiano Jordan Thompson, numero 32 della classifica mondiale, dopo aver sconfitto all’esordio lo statunitense Alex Michelsen. L'incontro sul campo Centrale non inizierà prima delle 19.10 (ora italiana). Il confronto sarà un inedito assoluto: i due non si sono mai sfidati prima. Chi vince vola ai quarti di finale. Sinner non è l’unico italiano in campo oggi: sono impegnati anche Flavio Cobolli e in campo femminile Jasmine Paolini.

Dove vedere la partita di Sinner La partita tra Sinner e Thompson, sul campo principale del Lindner Family Tennis Center di Mason, in Ohio, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'orario di inizio non è preciso perché sul campo centrale, alle 17 ora italiana, si partirà con altri due match prima di quello dell'italiano.

Paolini agli ottavi Nella notte italiana Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi del torneo Wta 1000 di Cincinnati. Entrata direttamente al secondo turno, la 28enne toscana numero 5 al mondo ha battuto 7-6 (7/2) 6-3 la 23enne Anastasia Potapova (n.44) e oggi sfiderà un'altra tennista russa, la 17enne Mirra Andreeva (n.24). Subito fuori invece la numero 2 al mondo e campionessa in carica Coco Gauff. Sul cemento di Cincinnati la 20enne americana portabandiera olimpica a Parigi è stata eliminata in 6-4 2-6 6-4 dalla 29enne kazaka Yulia Putintseva (n.34). Prossima avversaria della Putintseva sarà la 26enne spagnola Paula Badosa (n.36), che ha sconfitto la 25enne russa n.15 al mondo Anna Kalinsyaka per 6-3 6-2. Cocciaretto ko con la Sabalenka, esce a Cincinnati Elisabetta Cocciaretto ha perso per 6-3 6-4 con la bielorussa Aryna Sabalenka ed lascia il Wta 1000 Cincinnati Open. Per l'azzurra, numero 67 della classifica mondiale, si trattava del primo confronto in carriera contro la numero 3 Wta. Il torneo di Cincinnati ha un montepremi di 3.211.715 dollari ed è il più antico tra gli eventi in calendario negli Usa, ancora ospitato nella città dove si è giocato per la prima volta.

La vittoria di Cobolli su Darderi (per ritiro) Infine ieri Flavio Cobolli ha battuto Luciano Darderi per ritiro di quest'ultimo, e si è qualificato per gli ottavi. Darderi ha dato forfait per un problema fisico sul 7-6, 3-1 per l'avversario. Il derby tra i due italiani è stato molto teso, fin dalle prime battute. All'inizio del primo set Darderi si è lamentato per un dolore ad una gamba che ne limitava il gioco ma nel corso della partita sembrerebbe aver recuperato riuscendo a riportarsi in partita. Cobolli gli avrebbe quindi detto di aver finto. Darderi si è quindi lamentato con l'arbitro che però ha inviato i due a giocare ancora e a non parlare. All'inizio del secondo set, Darderi non sembra nella condizione di continuare e lascia il campo per infortunio. I due si sono salutati a rete in modo apparentemente freddo. Cobolli ha raggiunto il connazionale dall'altra parte del campo per dargli una pacca sulle spalle e apparentemente per scusarsi. Cobolli ha così confermato il buon stato di forma dopo la finale dell'Atp 500 raggiunta a Washington due settimane fa. Nel prossimo turno oggi affronterà il polacco Hubert Hurkacz che ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka.