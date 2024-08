Atp Montreal, Sinner vince contro Coric: il risultato al Masters 1000

Dopo il forfait alle Olimpiadi per problemi di salute, il tennista italiano è in Canada. L’azzurro, numero 1 del mondo e del tabellone, ha vinto in due set nei sedicesimi di finale contro il croato Borna Coric, numero 94 del ranking: risultato 6-2, 6-4

Dopo il forfait alle Olimpiadi per problemi di salute, Jannik Sinner è in Canada per il torneo Atp Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, numero 1 del mondo e del tabellone, ha vinto in due set nei sedicesimi di finale contro il croato Borna Coric, numero 94 del ranking: risultato 6-2, 6-4.