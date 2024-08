Olimpiadi, ancora proteste contro la mensa del Villaggio Olimpico

Non si fermano le critiche degli atleti contro i pasti serviti nel ristorante del Villaggio Olimpico di Parigi 2024. Oltre ai tempi d'attesa eccessivamente lunghi, i protagonisti delle Olimpiadi parigine hanno lamentato anche la presenza di latte annacquato, penuria di carne e di uova, porzioni troppo piccole e scarsa qualità. L'ultima stoccata è arrivata dall'azzurro Thomas Ceccon, medaglia d'oro nei 100 dorso che, al termine della gara dei 200 dorso di ieri, ha dichiarato che “nel Villaggio non c'è aria condizionata, fa caldo, si mangia male”.

Le critiche degli atleti

A criticare la mensa del Villaggio olimpico è stata anche la campionessa statunitense di ginnastica artistica, Simone Biles. "Non penso che al Villaggio ci servano cucina francese come quella che potete mangiare fuori. Per gli atleti, è un po' più....sana'', ha detto, sottolineando tuttavia che ''le pizza sono buone”. Critiche mosse anche dalla ginnasta statunitense, Hezly Rivera. ''Non mi pare che sia molto buono, almeno quello che ci viene servito al ristorante. Penso che la gastronomia francese sia buona, ma quello che ci servono lì... non credo sia quanto si possa trovare di meglio. Ma funziona'', ha dichiarato.