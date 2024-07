Chi è la ginnasta Alexa Moreno, dal body shaming a Parigi 2024

Classe 1994, Alexa Moreno partecipò alle Olimpiadi di Rio 2016, dove però non riuscì a qualificarsi. Durante quell'edizione dei Giochi, la ginnasta fu vittima di un'ondata di body shaming sui social, dove molti utenti definirono la sua forma fisica “non in lina” con i “classici canoni estetici” della ginnastica artistica. “Ero triste. Tutto quello mi ha fatto davvero male. Non sono un robot privo di emozioni”, aveva detto Moreno, citata da Repubblica. “Tuttavia, i miei genitori erano lì e mi hanno aiutata a riportarmi sulla terra. Alla fine, dovresti solo prestare attenzione alle critiche di coloro che si preoccupano per te", aveva aggiunto l'atleta.

Lo stop e il bronzo a Doha 2018

A Rio 2016, seguirono per Moreno due anni di stop dalla ginnastica. Proseguì, in quel periodo, gli studi in architettura e, nel 2017, partecipò anche a una campagna pubblicitaria contro il bullismo. La ginnasta messicana torna finalmente in pedana ai Giochi di Doha 2018, dove conquista il prezioso bronzo nel volteggio. Al trionfo olimpico, seguirono altre soddisfazioni per l'alteta: oltre a pubblicare il suo primo libro per bambini (intitolato Alexa Moreno – Singular y extraordinaria), la Toyota la chiamò in uno spot e si allenò nell'accademia di Simone Biles.

Barbie Alexa

Alexa Moreno è diventata anche una “Barbie”, in occasione dei 65 anni della Mattel. La celebre azienda statunitense di giocattoli ha dato vita a Barbie Alexa, una versione speciale della bambola iconica che ritrae l'atleta messicana, con l'obiettivo di celebrare la diversità.