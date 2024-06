Parigi 2024, infortunio per Vanessa Ferrari: addio alle Olimpiadi

Vanessa Ferrari, atleta simbolo della ginnastica italiana, non prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un infortunio al polpaccio rimediato in allenamento. Ferrari, che si stava preparando in vista degli Assoluti, sarà così costretta a rinunciare a quella che sarebbe stata la sua quinta Olimpiade a causa dei tempi troppo ristretti che non permetteranno alla ginnasta di recuperare in tempo per scendere in pedana.