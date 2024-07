Atp Washington, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

In programma dal 29 luglio al 4 agosto, il torneo statunitense su cemento vedrà protagonisti non solo numerosi tennisti internazionali, ma anche due campioni azzurri: Flavio Cobolli e Luca Nardi. Nell'ultima edizione del torneo giocata in contemporanea con le Olimpiadi (Tokyo 2021) a trionfare fu Jannik Sinner

Mentre a Parigi sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi 2024, negli Stati Uniti si svolge in questi giorni l'Atp 500 di Washington. In programma dal 29 luglio al 4 agosto, il torneo statunitense su cemento vedrà protagonisti non solo numerosi tennisti internazionali, ma anche due campioni azzurri che inizieranno la prima preparazione verso l'attesissima tappa degli Us Open: Flavio Cobolli e Luca Nardi, rispettivamente numero 48 e 75 del ranking.

Sul fronte femminile, nessuna azzurra scenderà sul campo statunitense, che vedrà invece come teste di serie la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Daria Kasatkina, che hanno rinunciato a prender parte alle Olimpiadi.

Le prime due teste di serie dell'Atp Washington maschile, che mette in palio 500 punti importanti, sono il russo Andrey Rublev, numero 9 del ranking, e lo statunitense Ben Shelton, al 14° posto nella classifica Atp. Nell’edizione del torneo americano che andò in scena in contemporanea con le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, a trionfare fu Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è stato costretto a rinunciare a Parigi 2024 a causa di una tonsillite. A portare quest'anno il tricolore sul cemento di Washington saranno il fiorentino Cobolli e il pesarese Nardi.

Il tabellone maschile

Primo turno

(1/WC) Rublev bye

Van Assche vs Cazaux

Shang vs Q/SE

(16) Rinderknech bye

(11) Carballes Baena bye

Kovacevic vs Nishioka

Galan vs Q/SE

(5) Tiafoe bye

(4) Korda bye

Karatsev vs Garin

Purcell vs Kokkinakis

(14) Vukic bye

(9) Mpetshi Perricard bye

Ruusuvuori vs Coric

(WC) Opelka vs Duckworth

(7) Thompson bye

(8/WC) Davidovich Fokina bye

Nardi vs Q/SE

Goffin vs Ugo Carabelli

(10) Cobolli bye

(15) Michelsen bye

McDonald vs Q/SE

Walton vs Q/SE

(3) Khachanov bye

(6) Mannarino bye

(WC) Shapovalov vs Q/SE

Coria vs (WC) Wolf

(12) Kecmanovic bye

(13) Nakashima bye

O’Connell vs Mayot

Diaz Acosta vs Q/SE

(2) Shelton bye

Il tabellone femminile

(1)Sabalenka bye

Volynets vs Q

Y. Wang vs Pliskova

Q vs (6)Azarenka

(4)Jabeur bye

Rogers vs (WC) Montgomery

Q vs Bouzkova

Townsend vs (9)Potapova

(8)Mertens vs (WC) Raducanu

(WC) Ngounoue vs Stearns

(WC) Badosa vs Kenin

(3)Samsonova bye

(7) Pavlyuchenkova vs Krueger

Stephens vs Q

Tsurenko vs Dolehide

(2) Kasatkina bye