Atp Finals 2024 a Torino, presentata nuova edizione: programma e date

Dal 10 al 17 novembre, all’Inalpi Arena, andrà in scena la quarta edizione torinese del torneo. In gara gli otto migliori giocatori al mondo e le migliori otto coppie di doppio. E si pensa già al futuro. “Il rinnovo dell'evento in Italia è possibile e a breve faremo la nostra migliore proposta per avere le Atp Finals anche nel prossimo quinquennio", ha detto il presidente Fitp Angelo Binaghi

Alle Nitto Atp Finals di Torino mancano ancora più di cento giorni, ma sotto la Mole si comincia già a guardare a novembre 2024, quando dal 10 al 17 - all’Inalpi Arena - andrà in scena la quarta edizione torinese del torneo. Non solo: si pensa anche al futuro e a tenere le Atp Finals nel capoluogo piemontese anche nei prossimi anni.

Il futuro

“Lo dico subito, il rinnovo dell'evento in Italia è possibile e a breve faremo la nostra migliore proposta per avere le Atp Finals anche nel prossimo quinquennio", ha detto il presidente Fitp Angelo Binaghi, dal Grattacielo Sanpaolo a Torino durante la presentazione della nuova edizione. "Stiamo ultimando il confronto con i partner e con gli sponsor, siamo orgogliosi del sostegno del governo e siamo fiduciosi di tenere le Atp Finals in Italia", ha aggiunto. Anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio confida in una conferma sul territorio: "Torino e il Piemonte sono state dimostrazione di equilibrio verso i campioni perché li abbiamo abbracciati quando serviva così come li abbiamo lasciati concentrare, è questo che ci rende fiduciosi e siamo pronti per fare ancora la nostra parte: abbiamo un atteggiamento pragmatico e sabaudo, mettiamo in fila i problema e poi andiamo a risolverli".

Torino o Milano?

Nel caso di fumata bianca delle Atp Finals in Italia, sarà ancora sotto la Mole o ci si sposterà a Milano? "Quando parlo di Italia intendo tutto il Paese, ma penso che Torino debba avere il prolungamento non solo per riconoscenza, ma anche per le problematiche legate al Covid, che non ha fatto godere appieno della grandezza di questo evento. Puntiamo ad avere una risposta definitiva a ridosso del torneo", ha spiegato Binaghi.