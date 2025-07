Pakistan, l'ex campionessa di biathlon Laura Dahlmeier morta in incidente sul Laila Peak

La Germania sportiva – e non solo – oggi piange una figura esemplare per talento, umanità e determinazione. L'ex atleta ha perso la vita dopo essere stata travolta da una frana a 5.700 metri. Aveva 31 anni, era guida alpina e sciistica certificata, membro del soccorso alpino tedesco e considerata una scalatrice esperta, pienamente consapevole dei rischi dell’alta montagna

È morta durante un'ascensione in alta quota Laura Dahlmeier, ex biatleta tedesca, due volte campionessa olimpica e una delle figure più amate e rispettate dello sport invernale tedesco. Aveva 31 anni. A confermare la notizia è stato il suo rappresentante all’agenzia dpa, spiegando che Dahlmeier è rimasta vittima di una frana mentre si trovava sul Laila Peak, nel massiccio del Karakorum, in Pakistan, a circa 5.700 metri di altitudine.

L’incidente è avvenuto lunedì: la 31enne stava affrontando l’ascesa insieme a un compagno di cordata che ha immediatamente dato l’allarme. Martedì un elicottero ha sorvolato la zona ma non ha rilevato alcun segno di vita. In base alle gravi lesioni descritte dal suo compagno, si presume che Dahlmeier sia morta sul colpo. Al momento, le condizioni meteo e il rischio di nuove frane impediscono ogni operazione di recupero della salma.

I parenti: "Diamo l'addio a una grande persona"

Secondo quanto riferito dal suo rappresentante, Dahlmeier aveva espresso chiaramente – in forma scritta – il desiderio che nessuno rischiasse la propria vita per cercare di salvarla in caso di incidente in montagna. La volontà era quella di rimanere sulla montagna, un desiderio condiviso e rispettato anche dalla sua famiglia.

"Diamo l'addio a una grande persona. Laura, con la sua natura calorosa e schietta, ha arricchito le nostre vite e ci ha insegnato a lottare per i nostri sogni restando sempre fedeli a noi stessi", hanno dichiarato i parenti.