Tennis, finale Swiss Open Gstaad: Berrettini in campo contro Halys

Matteo Berrettini sta disputando la finale dello "Swiss Open Gstaad", torneo ATP 250 con un montepremi di 579.320 euro, sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 28enne romano, n.82 del ranking e testa di serie n.6, sta affrontando la rivelazione francese Quentin Halys. Il tennista italiano ha già vinto a Gstaad nel 2018 mentre nel 2022 era arrivato in finale, dove lo aveva fermato Ruud. Per lui si tratta della terza finale stagionale: obiettivo vincere il nono trofeo della carriera, il secondo in stagione dopo Marrakech ad inizio aprile . Il suo avversario è il numero 192 della classifica mondiale e arriva dalle qualificazioni: per lui è la prima finale nel tour maggiore.

La semifinale di ieri

Ieri Berrettini ha fatto un’impresa battendo 7-6, 7-5, in poco meno di un'ora e tre quarti il greco Stefanos Tsitsipas, n.12 ATP e testa di serie n.1. "Il livello è stato molto alto, soprattutto al servizio - ha sottolineato l'azzurro in conferenza stampa -. Stefanos è stato davvero bravo: quando ho avuto le mie chance in risposta ha servito bene, ha giocato bene. Sapevo che sarebbe stata una partita che alla fine si sarebbe decisa su pochi punti: sono stato bravo nel tie-break e negli ultimi game del secondo set ad essere sempre presente, a non perdere l'attenzione quando andavo a servire". Un dato conforta Berrettini sulla via del pieno recupero tra i top del tennis mondiale. "È la prima volta che batto Tsitsipas e sono davvero contento. Un'altra finale qui a Gstaad, bene così. Fra di noi sempre grandi battaglie ma lui aveva giocato meglio di me in Australia, a Roma, anche se io avevo avuto delle occasioni. Questa volta sono riuscito a batterlo e chiaramente sono molto soddisfatto”.