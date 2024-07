Tennis, Berrettini batte Tsitsipas e vola in finale all'Atp di Gstaad

Nuova grande prestazione di Matteo Berrettini, che ha battuto in due set il greco n. 12 del mondo Stefanos Tsitsipas. Il tennista romano vola così in finale sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. L'azzurro, n. 82 Atp, ha prevalso con il punteggio di 7-6 (8-6) 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco, dominando la partita con il suo servizio.