Tennis, Matteo Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech

Matteo Berrettini torna alla vittoria. Il tennista azzurro, dopo il lungo stop per infortunio, si è imposto al 'Grand Prix Hassan II', torneo Atp 250 di Marrakech, battendo in finale lo spagnolo campione in carica, Roberto Carballes Baena in due set con il punteggio di 7-5 6-2. Grazie a questa vittoria Berrettini fa un salto in avanti nel ranking Atp: se a inizio torneo era il numero 135 del mondo, da domani tornerà ampiamente nella top 100, posizionandosi all'84esimo posto.