Basket, morto Joe Bryant: il padre di Kobe giocò a lungo in Italia

Un infarto subito pochi giorni fa ha causato la morte di Joe Bryant, il 69enne padre di Kobe e cestista che ha giocato per lunghi anni nella serie A italiana. La notizia è stata diffusa negli Usa dal Philadelphia Inquirer, dove si ricorda che Joe, soprannominato 'Jellybean' ha disputato otto stagioni in Nba prima di trasferirsi in Italia, Paese in cui ha vissuto i suoi primi anni Kobe, indimenticata stella mondiale scomparsa nel 2020 per un incidente in elicottero.