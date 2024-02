Kobe Bryant, svelata statua dedicata al campione Nba dei L.A. Lakers

Il tributo al Black Mamba inaugurato all'esterno dell'arena dei Lakers in una data simbolica: l'8 (primo numero di Bryant) febbraio (il 2 era il numero della figlia Gianna), 2024 (24, l'altro numero indossato dalla leggenda Nba). Kobe e la figlia sono deceduti in un incidente in elicottero nel gennaio 2020

Una pioggia di coriandoli gialloviola, come i colori dei Los Angeles Lakers, per inaugurare la statua tributo di Kobe Bryant, la leggenda del basket Nba, morto in un incidente in elicottero insieme alla figlia Gianna il 26 gennaio del 2020.

La cerimonia è avvenuta all'esterno dell'arena dei Lakers, la Crypto.com Arena, dove erano presenti i più grandi nomi della storia della squadra di Los Angeles: da Jerry West a MagicJohnson, Kareem Abdul-Jabbar e l'ex allenatore Phil Jackson. C'erano anche Pau Gasol, così come Norm Nixon, Michael Cooper e Robert Horry.