Roglic si ritira dal Tour de France dopo la caduta di ieri

L'incidente ha costretto lo sloveno a non presentarsi al via della tredicesima tappa in programma oggi

A 12 chilometri dall'arrivo della 12ª tappa del Tour de France vicino a La Sauvetat-sur-Lède, nella regione di Lot-et-Garonne, Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) è stato coinvolto in una maxi caduta di gruppo. Lo sloveno è andato per terra per poi ripartire, scortato da tutta la squadra, non al meglio per un colpo rimediato alla spalla. Senza tempo e spazio per rimontare, Roglic è arrivato al traguardo a 2'27'' ed è stato superato in classifica da Joao Almeida e Carlos Rodriguez.