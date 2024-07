Wimbledon, alle 15.15 Musetti-Fritz si giocano un posto in semifinale

A Londra si completa oggi il quadro dei quarti di finale. L’azzurro va a caccia della sua prima semifinale Slam contro lo statunitense. L’altro match è Djokovic-de Minaur. Ieri Sinner ha perso contro Medvedev, che affronterà Alcaraz. Nel femminile, va avanti Paolini: prima italiana a raggiungere una semifinale a Wimbledon, giocherà contro Vekic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo la delusione per Jannik Sinner e la gioia per Jasmine Paolini, gli occhi dell’Italia del tennis sono oggi puntati su Lorenzo Musetti: alle 15.15 l’azzurro scenderà in campo a Wimbledon per i quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. A giocarsi l’altro posto in semifinale sono Novak Djokovic e Alex De Minaur. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ieri Sinner è stato battuto ed eliminato da Daniil Medvedev, che affronterà nell’altra semifinale Carlos Alcaraz. Continua, invece, l’avventura di Jasmine Paolini: ha battuto l'americana Emma Navarro ed è la prima italiana a raggiungere una semifinale a Wimbledon. L’azzurra, l’11 luglio, affronterà la croata Donna Vekic.