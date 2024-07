La sfida di Roose, attraversare lo Stretto di Messina su una slackline

La partenza

Partito alle ore 8.30 di questa mattina, Roose è salito sul pilone di Santa Trada, a Villa San Giovanni, sul versante calabrese partendo da un’altezza di 265 metri, per poi cominciare a sistemare i ganci che lo tengono in equilibrio e assicurarsi della precisione dell’assetto utile per portare a termine la sfida. Circa 15 minuti dopo l’atleta estone si è alzato in piedi sulla slackline e ha iniziato la sua traversata raggiungendo il primo km intorno alle ore 9:30, dopo 45 minuti esatti dalla partenza. Allo scoccare delle due ore, invece, Jaan Roose ha percorso 2500 metri. In attesa della fine la sua è comunque già la più lunga camminata sul filo della storia.

L’arrivo

L’arrivo è previsto in Sicilia, dopo oltre 3,5 chilometri, esattamente a Torre Faro (Messina) ad un’altezza di 230 metri. Se l’impresa dovesse essere portata a termine, Roose stabilirebbe il nuovo record mondiale di slackline, migliorando il precedente primato di quasi un chilometro. Mentre il suo record personale è invece di 1.525 metri ottenuto in Guadalupe Montserrat. Il tempo stimato per realizzare l’impresa è di circa 3 ore, durante le quali Jaan affronterà un dislivello di circa 130 metri fra l’altezza di partenza e quella che troverà nella parte centrale.