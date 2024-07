Euro 2024, Spagna-Germania 2-1. In campo Portogallo-Francia 0-0. LIVE

Spagna-Germania: la cronaca della partita

Al quarto minuto c’è un brutto fallo di di Kroos su Pedri: il centrocampista spagnolo qualche minuto dopo è costretto a uscire: entra Dani Olmo. Il match è molto nervoso con diversi ammoniti. Poche le occasioni limpide. Alcune delle migliori capitano alla Spagna con Yamal, Nico Williams e Olmo. Due le chance per i tedeschi con Havertz. A inizio ripresa, al 52esimo la Spagna va in vantaggio: Yamal vede l'inserimento di Olmo e gli serve una gran palla che il trequartista spagnolo calcia in rete. La Germania prova a reagire e al 70esimo c’è una parata straordinaria di Unai Simon su conclusione dal limite di Andrich. Al 76esimo Wirtz mette in mezzo per Fullkrug che in scivolata colpisce il pallone ma poi prende il palo. Poco dopo errore di Unai Simon, che serve Havertz ma il suo pallonetto finisce alto. Nell’assalto finale i tedeschi trovano il pari all’89esimo: sponda di Kimmich e conclusione di prima intenzione di Wirtz, la palla tocca il palo e finisce in rete. Si va ai supplementari, che sono ricchi di emozioni. Quando i rigori sembrano vicini la Spagna trova il 2-1 al 119esimo: pallone in mezzo di Dani Olmo per Merino che sigla di testa. Poco dopo espulso Carvajal ma la Roja può esultare.

Il tabellino di Spagna-Germania 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)

Gol: nel st 6' Dani Olmo, 44' Wirtz; nel sts 15' Merino

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Le Normand (1' st Nacho), Laporte, Cucurella, Pedri (8' pt Dani Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (12' pts Joselu), Yamal (18' st Ferran Torres), Morata (35' st Oyarzabal), Nico Williams (35' st Merino). All.: De La Fuente

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah (35' st Muller), Raum (12' st Mittelstadt), Emre Can (1' st Andrich), Kroos, Musiala, Gundogan (12' st Fullkrug), Sané (1' st Wirtz), Havertz (1' pts Anton). All.: Nagelsmann

Espulso: Carvajal al 18' sts pr doppia ammonizione Ammoniti: Rudiger, Raum, Le Normand, Kroos, Mittelstadt, Ferran Torres, Wirtz, Carvajal per gioco scorretto, Unai Simon, Morata, Fabian Ruiz per comportamento antiregolamentare, Schlotterbeck per proteste.