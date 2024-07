L’Uefa sospende Demiral per 2 turni dopo il "saluto dei lupi grigi"

La Uefa ha deciso ufficialmente di sospendere per due partite il calciatore della Turchia, Merih Demiral, dopo che il difensore aveva mostrato il "saluto dei lupi grigi" dopo il suo secondo goal contro l'Austria agli ottavi degli Europei 2024 in corso in Germania.

La decisione

La stessa Uefa aveva aperto un’inchiesta nella giornata di mercoledì. Il giocatore della Turchia, in passato anche in Italia con le maglie di Atalanta e Juventus ma oggi all'Al-Ahli, aveva mimato con le mani due lupi per salutare i tifosi turchi. Come detto, si tratta del tradizionale saluto dei "lupi grigi", un movimento estremista e nazionalista di destra della Turchia che in passato è salito agli onori delle cronache, tra l'altro, per il coinvolgimento nell'attentato a papa Giovanni Paolo II. Il movimento noto anche come "Ülkücü" è legato agli alleati politici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l'ultranazionalista MHP in Turchia. Demiral si era difeso dicendo che voleva solamente esprimere il proprio orgoglio di essere turco e che non c'era alcun messaggio nascosto dietro il suo gesto. Il motivo della sanzione è il “mancato rispetto dei principi generali di condotta”. Demiral, che contro l’Austria aveva siglato una doppietta, è stato accusato anche di “aver violato le regole basilari di buona condotta, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere non sportivo e per aver discreditato lo sport del calcio". Salterà i quarti di finale di sabato e la partita successiva, quindi l'eventuale semifinale o un'altra partita della Uefa.

La Tv di Stato turca: “L'Uefa scandalosa su Demiral”

"Dalla Uefa una decisione scandalosa". Così la televisione di Stato turca Trt ha definito la scelta di sospendere per due partite Demiral, a causa del saluto dei lupi grigi. Intanto il presidente turco, Erdogan, è atteso domani a Berlino dove si recherà per guardare la partita dei quarti di finale tra Turchia e Olanda. Lo stesso leader ha voluto commentare la vicenda. "Merih ha mostrato la sua gioia in questa immagine. Sono stati compiuti i passi necessari", ha poi aggiunto, in riferimento alla convocazione dell'ambasciatore tedesco ad Ankara, dopo che Berlino aveva contestato il gesto del calciatore, chiedendo alla Uefa di intervenire.