Formula 1, Gp Austria: vince Russell. Ferrari: 3° Sainz, 11° Leclerc

George Russell su Mercedes vince il Gp d'Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico, terzo per gran parte della corsa, approfitta di un contatto nel finale Verstappen-Norris per chiudere primo. Secondo sul traguardo l'australiano Oscar Piastri, con la McLaren, terzo Carlos Sainz con la Ferrari. Quarto Lewis Hamilton della Mercedes e quinto Max Verstappen (Red Bull). Il pilota olandese, in testa dall’inizio della corsa, è stato protagonista di un duello per il primo posto con Lando Norris (McLaren): un contatto al giro 64 ha costretto Verstappen a cambiare una gomma e Norris al ritiro. Undicesimo posto per Charles Leclerc, che al via è dovuto rientrare ai box per cambiare l'ala anteriore dopo un contatto. Il Mondiale di F1 torna la prossima settimana a Silverstone, in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La gara

Al Red Bull Ring Max Verstappen (Red Bull), dopo aver vinto la gara sprint del sabato, parte in pole davanti a Lando Norris (McLaren), George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari). Partenza regolare, con Verstappen che prende subito la testa della gara. Dietro di lui Lando Norris, George Russell e Lewis Hamilton. Quinto posto per Carlos Sainz. Partenza da dimenticare, invece, per Leclerc: ha un contatto al via con Oscar Piastri, deve fermarsi ai box per cambiare l'ala anteriore e rientra in 19esima posizione (penultima). Dopo 4 giri Sainz supera Hamilton e sale in quarta posizione. Dopo 10 giri, questa la classifica: Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton. Leclerc, ancora 19esimo, fatica a recuperare posizioni e al giro 16 viene richiamato al box per montare la gomma gialla. Dopo il primo pit-stop per tutti i piloti, Verstappen è ancora in testa e Norris secondo. Dal 29esimo giro Leclerc inizia a recuperare qualche posizione: al 45esimo, sfruttando il pit-stop dei piloti davanti, è undicesimo.

Il duello Verstappen-Norris

Al 51esimo giro problema a una gomma per Verstappen durante un pit-stop: l’olandese rientra in pista in prima posizione, ma adesso il suo vantaggio su Norris si è ridotto e inizia un duello spettacolare. Norris riesce a superarlo, ma subito dopo Verstappen si riprende la prima posizione. Al 59esimo giro penalità per Norris: deve scontare 5 secondi per essere uscito fuori pista nel tentativo di superare Verstappen. A 11 giri dalla fine, questa la classifica: Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Piastri, Hamilton. Leclerc è 14esimo. Colpo di scena al 64esimo giro (su 71): Norris prova un sorpasso all'esterno su Verstappen, l'olandese chiude lo spazio e Norris impatta contro la ruota posteriore di Verstappen. Entrambe le macchine sono danneggiate e i piloti devono rientrare ai box. Nel frattempo Piastri supera Sainz e si prende la seconda posizione dietro Russell. Entra anche la Virtual Safety Car a causa dei detriti in pista causati dal contatto tra Norris e Verstappen. Norris si ritira a causa dei danni alla sua auto, Verstappen - dopo aver cambiato la gomma - rientra in quinta posizione, dietro Hamilton. Alla fine ad approfittare del contratto tra Verstappen e Norris è Russell, che si ritrova in prima posizione e vince il Gp d’Austria. Dietro di lui Piastri e Sainz. Quarto Hamilton, quinto Verstappen nonostante la penalità di 10 secondi. Leclerc chiude undicesimo.